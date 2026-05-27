脳死下での臓器提供件数が増加する中、着実に移植手術が実施できる体制を整えるため、厚生労働省の臓器移植委員会は27日、手術を担う病院の支援要件をとりまとめた。一定数以上の移植実績のほか移植医やコーディネーター配置、手術室調整に関する対応方針の有無などを考慮して公募し、選定する。小児の移植に特化する病院は別に要件を設ける。同省は10施設程度を想定し、地域の近隣病院と連携した臓器摘出のチームの結成や教育