講演する中道改革連合の小川代表＝27日午後、東京都千代田区中道改革連合の小川淳也代表は27日、立憲民主、公明両党との合流を巡り「前向きな公明と比べると、立民はかなり慎重というか腰が引けているのは事実だ」と述べた。今後の展開に関し「理論的には公明の先行合流はあり得ると思うが、政治的影響を3党で慎重に議論する必要がある」と言及した。東京都内で行われた政治評論家との対談で発言した。小川氏は、2月の衆院選を