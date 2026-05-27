中国自動車大手・奇瑞汽車（チェリー）やカー用品販売大手・オートバックスセブンなど日中企業５社が出資する新興企業「ＥＭＴ」は２７日、軽自動車の電気自動車（ＥＶ）を２０２７年から日本で発売すると発表した。ＥＭＴＡ（エムタ）のブランド名で２９年までに計４車種を投入する方針だ。ＥＭＴは２５年に設立され、車両の生産や開発、販売を手がけている。当面は中国で生産することでコストを抑えつつ、高い品質を担保する