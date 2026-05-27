◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人-ソフトバンク(27日、東京ドーム)巨人・松本剛選手が巨人移籍後初のレフトスタメンでいきなりの好プレーを見せました。「8番・レフト」で出場している松本選手は初回、周東佑京選手が打ったレフトファウルゾーンへの大きなフライを追うと、これをフェンスぎりぎりで好捕。このプレーには橋上秀樹監督代行らもベンチで拍手を送りました。松本選手は6日以来のスタメン出場。試合前時点で今季40試合出場