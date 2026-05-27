タレントのミッツ・マングローブ（51）が27日、フジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。元巨人阿部慎之助氏（47）の監督辞任をめぐって私見を述べた。阿部前監督は25日、18歳の長女に対する暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。東京都渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。長女が児童相