新車159万円！ スズキ「新型ハスラー」発表に反響殺到！軽自動車の取り回しの良さとSUVの遊び心を融合させ、独自のポジションを確立しているスズキの看板車種「ハスラー」。そのハスラーに待望のアップデートが施され、2026年5月27日に新型モデルとして発表されました。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ「新型ハスラー」です！（42枚）日常の買い物から休日のアウトドアまで幅広く対応する実用性の高さから、常に安定し