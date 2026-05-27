今年（5月）3月、香川県坂出市にあるJR予讃線の駅の構内で作業員が列車にはねられ死亡した事故を受け、JR四国は、「線路内の立ち入りは2人以上で判断している」と対策を明らかにしました。 【写真をみる】事故が発生した当時の現場 快速マリンライナーにはねられ死亡 この事故は今年3月3日未明、JR讃岐府中駅構内で線路の電気設備工事をしていたグループ会社の男性社員が高松行きの快速マリンライナーにはね