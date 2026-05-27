陶芸や染織など、中国地方4県の優れた伝統工芸品を集めた作品展が岡山市北区で始まりました。 【写真を見る】中国地方4県の優れた伝統工芸品を集めた「日本伝統工芸中国展」陶芸・漆芸・染織など103点【岡山】 天満屋岡山店で始まった、「日本伝統工芸中国展」です。 岡山や広島など中国地方4県の作家が手がけた陶芸や漆芸、染織など103点が展示されています。 今回、特別賞を受賞したのは、倉敷市在住の小松原賢次さんの作