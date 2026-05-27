きょう夕方、愛知県春日井市で軽乗用車2台とトラックが絡む事故があり、軽乗用車に乗っていた70代の女性が心肺停止です。 【写真を見る】｢同乗者の意識がない｣ 軽乗用車2台とトラックが絡む事故 70代女性が心肺停止 交差点の手前でトラックが追突か 愛知･春日井市 事故があったのは、春日井市東野新町の国道19号で、きょう午後3時半前「軽乗用車2台とトラックの事故」「同乗者の意識がない」と消防に通報がありました。 消防に