＜リゾートトラスト レディス 事前情報◇27日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞先週のステップアップツアー「ツインフィールズレディース」で優勝した山内日菜子はリランキング突破へ、今季5試合目のレギュラーツアーに挑む。現在22.02ポイントで48位。今大会を含めて出場予定の残り2試合で、目安の35位以内を目指す。【写真】こちらがJK時代山内日菜子のビフォーアフター第1回リランキングまで