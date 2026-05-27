アーリントン国立墓地で行われた戦没将兵追悼記念日の式典を後にするトランプ米大統領＝25日/Alex Brandon/AP（CNN）米国とイランの間で停戦中とされる時期に起きた最新の攻撃への反応は、多くを物語るものだった。イランは、米国によるミサイル発射施設と艦船への攻撃を重大な停戦「違反」と断じ、報復をちらつかせた。一方の米国はイランを侵略者とみなしながらも、停戦はなお「継続中」だと強調した。米中央軍の報道官は、イラ