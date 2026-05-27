5月25日の夜に突如として降って湧いた、巨人・阿部慎之助前監督（47）の逮捕劇。翌26日には本人が記者会見を行い、児童相談所に通報した長女の手紙が読み上げられるなど、事件は“解決”に向かっているようだ。しかし、Xの一部界隈では「今もホットな話題として取り上げられ続けている」と週刊誌芸能記者はこう語る。【もっと読む】一部ファンが現実逃避？ 中居正広“別人疑惑”再燃…「本人すでに死亡」と考える人々が現れる「