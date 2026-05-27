【あの頃、テレビドラマは熱かった】“バブル女子像”は浅野温子が完成させた？「ママはアイドル」（1987年／TBS系）◇◇◇世の中が全力で“バブル”に向かって突き進んでいた1987年の夜。町中華では隅の上のほうに14インチのブラウン管テレビがあって、客はナイターをチラ見しながら、500円の半チャンラーメンや600円のレバニラ炒め定食なんか食べていた。瓶ビールを注文したら小皿に塩豆が出てきたっけ。そして