5社の主な対応総務省は27日、交流サイト（SNS）上の偽広告による詐欺被害の広がりを受け、米グーグルやメタ、X（旧ツイッター）などの大手5事業者に対策の実施状況を聞き取った結果を公表した。対策の柱として期待される広告主の本人確認は各社の回答内容に差があった。対応の実効性に関する課題は今後も議論が続きそうだ。対象事業者は他にTikTok（ティックトック）の運営会社とLINE（ライン）ヤフー。5社はいずれも自社で広