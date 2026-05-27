経済学者・成田悠輔氏（40）が、歌手の椎名林檎が代表取締役を務める芸能事務所「有限会社黒猫堂」に所属することが27日、発表された。同社の公式サイトで「このたび有限会社黒猫堂は、成田悠輔氏のマネージメントを担うこととなりました」と記載された。同時に、ヘアメークアーティスト・稲垣亮弐氏の、絵師としての活動についてもマネジメントを行うことも発表された。プロフィルもアップされ「東京大学卒業（最優秀卒業論文に与