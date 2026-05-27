開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで藤原カムイ氏による「ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章～紋章を継ぐ者達へ～」、「ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章 完全版」がセール価格で販売されている。 「ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章～紋章を継ぐ者達へ～」は1巻が110円、2巻～4巻が385円、5巻が395円、6巻、8巻～10巻、18巻～20巻が616円、7