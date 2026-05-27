【グラニフ「HUNTER×HUNTER」コラボアイテム】 6月2日 発売予定 予約販売期間：5月27日～6月1日23:59 【拡大画像へ】 グラニフは、6月2日より「HUNTER×HUNTER」との最新コラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売する。グラニフ公式オンラインストアでは、5月27日から6月1日23:59までの期間に予約販売を実施する。 今回