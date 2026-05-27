千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。5月24日（日）の同番組では、人気芸人をタロットで占った結果にスタジオが騒然となる場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、リンダカラー∞のりなぴっぴが芸能人をタロットで占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」を実施。「どんな人が合うのか」「どういう出会いがあるのか知りたい」と嘆くウエストランド・井口浩之の恋愛運を占っ