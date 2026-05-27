開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、ねことうふ氏の性別転換ドタバタコメディ「お兄ちゃんはおしまい！」がセール対象商品になっている。 本作は、引きこもりの青年・緒山真尋が妹・みはりに怪しげな薬を飲まされて女の子になってしまったことで起きるドタバタを綴ったコメディマンガ。 1巻は9円、2巻と3巻が99円、4巻と5巻が374円、6巻と7巻が523円、8巻と9巻が616円、10巻が6