潟上市が発注した工事の入札を巡り、最低制限価格を漏らし不正に落札させたとして、秋田地方検察庁は市の幹部職員の男と電気工事会社社長の男を起訴しました。60代の専務の男性は不起訴処分となっています。官製談合防止法違反と公契約関係競売入札妨害の罪で起訴されたのは、潟上市総務部課長待遇の菅原摂被告55歳。公契約関係競売入札妨害の罪で起訴されたのは、秋田市に本店を置く深沢電装の社長、深沢公一被告54歳です。起訴状