最近、東京都庁が今夏のクールビズ施策としてハーフパンツの着用を容認したことが話題になった。その流れの中で、SNSでは「脛毛が気になる」「脚を出したいけれど抵抗がある」といった声も広がっている。男性のムダ毛ケアは、かつての美容意識が高い人だけの習慣から、いまや清潔感や身だしなみの一部として語られる時代へ入りつつあるのかもしれない。 （関連：【画像】LEDを搭載することで、圧倒的に使い勝手が向