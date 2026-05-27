約6年前の2020年7月に立ち上げが発表され、同年10月に「長崎ジャブズ」、「長崎ハレット」、「長崎ヴェルカ」という最終候補のなかからクラブ名が決定。3部に該当するB3から参入したクラブがわずか5シーズンでBリーグの頂にたどり着いた。 長崎ヴェルカ（NAGASAKI VELCA）。Vには「勝ち（Victory）にこだわる。V・ファーレン長崎のように、長崎で親しまれるクラブになってほしい。長崎らしく良い文化を