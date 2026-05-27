〈BEAMS MANGART〉とサッカー漫画『キャプテン翼』のコラボレーションコレクション「キャプテン翼 × BEAMS MANGART ～Catch the Japan Dream!～」が、2026年6月5日より発売される。 【写真】オリジナルユニフォームデザインをまとった大空翼のフィギュアも展開 〈BEAMS MANGART〉は、ビームスが培ってきた独自の視点で、マンガ、アニメ、ゲームといったジャパンカルチャー