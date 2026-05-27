映画監督・飯塚健が演出・脚本・選曲を手がける「コントと音楽」第7弾『今宵、丸の内で』が、9月に丸の内 COTTON CLUBで開催されることが決定。あわせてメインビジュアルが公開された。 参考：中川大志と山中聡が芝居と歌で魅了「コントと音楽」第6弾『最低二万回の嘘』開幕 2019年よりスタートした「コントと音楽」は、“芝居×食×音楽”による“会場一体型エンターテインメントショー”として、毎回