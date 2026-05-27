■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０５月２７日１５９円３５～３７銭（△０．１６） ０５月２６日１５９円１９～２１銭（△０．２３） ０５月２５日１５８円９６～９８銭（▼０．１６） ０５月２２日１５９円１２～１３銭（△０．１０） ０５月２１日１５９円０２&#