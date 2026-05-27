Ayaseが、シンガーソングライターとして初となる1st EP『dialogue』を本日5月27日に配信リリース。あわせて、シンガーソングライター活動の本格再始動に伴いYouTubeチャンネルを新設し、全楽曲のビジュアライザーを同日20時に公開する。 （関連：Ayase、櫻坂46、Perfume、IVE、GAN（岩田剛典）、セカンドバッカー……注目新譜6作をレビュー） 本EPには、5月20日に先行配信