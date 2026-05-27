日銀が２７日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円３５～３７銭と前日に比べ１６銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８５円４９～５３銭と同２３銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６４０～４１ドルと同０．０００３ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS