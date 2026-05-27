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台風第6号(チャンミー)2026年05月27日15時40分発表 【画像】予想進路図を見る台風6号 27日15時の実況種別 台風大きさ -強さ -存在地域 カロリン諸島中心位置 北緯9度25分 (9.4度)東経136度30分 (136.5度)進行方向、速さ 北北西 15 km/h (9 kt)中心気圧 1000 hPa中心付近の最大風速