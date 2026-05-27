ノッティンガム・フォレストに所属するイングランド代表MFエリオット・アンダーソンをめぐり、マンチェスターの“両雄”が争奪戦を繰り広げているようだ。26日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現在23歳のアンダーソンはニューカッスルの下部組織出身で、2020−21シーズンにトップチームデビューを飾った。2024年夏に加入したノッティンガム・フォレストではここまで公式戦通算92試合出場6ゴール11アシストという成績を