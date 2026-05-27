ミランに所属するクロアチア代表MFルカ・モドリッチの去就は依然として不透明なようだ。26日、イタリア紙『トゥットスポルト』が伝えている。現在40歳のモドリッチは昨年夏に13年間を過ごしたレアル・マドリードに別れを告げ、ミランと1年契約を締結した。今シーズンは最終盤に負傷離脱を余儀なくされたが、公式戦37試合出場2ゴール3アシストという成績を残し、衰え知らずの技術と戦術眼でチームを牽引。契約満了が迫る中、以