フランクフルトのDF小杉啓太に退団の可能性があるようだ。小杉は１月にスウェーデンのユールゴーデンからドイツの名門フランクフルトへ電撃移籍。５大リーグへステップアップを果たした。新天地ではコンスタントにベンチ入りしていたものの、公式戦デビューはなし。また今年２月にアルベルト・リエラ監督が指揮官に就任して以降はメンバー外の日々が続いていた。そんな20歳日本人について、スウェーデンメディア『Fotbollska