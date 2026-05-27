突然できた、謎だらけの義母にドギマギ！漫画『義母の愛はママならないっ！』【漫画】『義母の愛はママならないっ！』を最初から読む両親のいない少年に突然できたのは「最強の義母」たちだった!?幼い頃に両親を亡くし、唯一の身寄りである祖母は海外旅行中の男子高校生・葛掛正太郎。トラブルで帰れなくなった祖母は、彼の元に保護者代わりの人物を派遣した。その女性・白菊は、表情の読めない美女。その振る舞いは“理想の母親像