中国メディアの快科技によると、イタリアの高級スポーツカーメーカー、フェラーリがこのほど発表した同社初となる完全電気自動車（EV）「Luce（ルーチェ）」‌の外装に批判が集中する中、元会長のルカ・ディ・モンテゼーモロ氏も「中国人もまねしない」と厳しい言葉を発した。イタリア語で「光」を意味するルーチェは4ドア5人乗りで、イタリアでの価格は55万ユーロ（約1億175万円）から。発表以来、その外装について、「格好