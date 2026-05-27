国際サッカー連盟（FIFA）は5月25日、米国、カナダ、メキシコの共催で行われるワールドカップ（W杯）に出場する48チームの1次リーグにおけるキャンプ地が決定し、イラン代表チームはメキシコにキャンプ地を置くと発表しました。 発表されたリストによると、39チームが米国に、コロンビア、イラン、韓国、メキシコ、南アフリカ、チュニジア、ウルグアイがメキシコに、カナダとパナマがカナダにそれぞれキャンプ地を置きます。 FIFA