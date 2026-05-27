カシオ計算機は、「earU（イアユー）」ブランド第1弾、会話や周囲の音を聞き取りやすくするというヒアリングアシストイヤホン「ER-100」を2026年5月28日に発売する。耳をふさがないカフ型耳をふさがないカフ型の形状を採用したほか、片耳約8グラムの軽量設計により、快適な装着感と自然な聞こえを両立した。外音とデジタル補正音が自然に重なり合い、音の距離感や方向を認識しやすく、聞きたい声がクリアに届く。ハウリングの原因