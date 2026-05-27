プロ野球・日本ハムが27日、球団公式SNSを更新。レイエス選手が誕生日を迎えた子供のファンにバットを直接手渡す“神対応”をみせました。公開された動画には、ベンチ上の観客席に座っている男の子が「DOMIれ たんじょうびだからホームラン打ってください」と書かれた手書きのボードを掲げている様子が映し出されます。これを見つけたレイエス選手は、男の子に向けて優しく手を振ると、グラウンドから観客席へと慎重にバットをプレ