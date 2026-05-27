千葉ロッテマリーンズは26日、千葉・習志野市立習志野高校で、6月19日東北楽天ゴールデンイーグルス戦（千葉・ZOZOマリンスタジアム）で「ALL FOR CHIBA」の一環として実施するスタンド応援に向け、マリーンズ応援団と習志野高校吹奏楽部による合同リハーサルを実施した。【写真】かわいい！『マリーンズ ボンボンドロップシール』の詳細当日は、マリーンズ応援団の指揮のもと、スタンド応援のリハーサルを実施。応援団からの