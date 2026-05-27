「巨人−ソフトバンク」（２７日、東京ドーム）試合前のスタメン発表の最後に橋上秀樹監督代行の映像が大型ビジョンに映り、巨人ファンから歓声が上がった。「そしてジャイアンツを率いるのは橋上秀樹、背番号７３」とアナウンスで紹介された。巨人は前日２６日に阿部慎之助前監督が辞任し、橋上監督代行が指揮を執った。前日のスタメン発表では橋上監督代行の映像は間に合わず、場内アナウンスで監督代行を務めることが案内