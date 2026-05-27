お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が27日までに公式YouTubeチャンネルを更新し、あの人気タレントとの“キス”を報告した。「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」に出演した粗品。テレビ朝日「アメトーーク!」の恒例企画「ダチョウ倶楽部を考えよう」に参加したのが縁となったが、同イベントでは上島竜兵さんの“後継者”として熱湯風呂に入り、観客を沸かせていた。そこで粗品は「あのピューって吐くヤツ、うまかったやろ?