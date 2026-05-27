姉妹漫才師の海原やすよ ともこが、26日放送のカンテレ『やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です』（毎週火曜後8：00※関西ローカル）に出演し、海原やすよが半日で辞めたアルバイトを明かした。【写真】海原やすよ＆ともこ、当時阪神の青柳投手、オリックス・頓宮選手、元阪神・能見篤史氏の5ショット「誰しもやってみたいアルバイトある！」と題し、関西人500人に聞いた「やってみたいアルバイト」のアンケ