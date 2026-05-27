ＧＬＡＹのリーダー、ＴＡＫＵＲＯが２６日、５５歳の誕生日を迎えた。妻でモデルの岩堀せり（４８）が投稿したメッセージに反響が広がっている。岩堀は２７日（日本時間）、「一緒に長生きしたい。結婚２２年♥」と『ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙＴａｋｕｒｏ』とメッセージが書かれたチョコレートのバースデーケーキの写真をアップした。ＴＡＫＵＲＯと雑誌「ＶｉＶｉ」などで活躍するカリスマモデルだった岩堀は、