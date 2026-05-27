モデルの岩堀せり（48）が27日、自身のインスタグラムを更新。夫で「GLAY」TAKURO（55）との結婚22年を報告した。「Happy Birthday Takuro」というプレートのあるチョコレートケーキの写真を公開した。そのうえで「一緒に長生きしたい。結婚22年」とTAKUROの誕生日でもある26日に22回目の結婚記念日を迎えたことを報告した。この投稿に、ファンからは祝福の声とともに「すてき夫婦」「『一緒に長生きしたい』でキュンな