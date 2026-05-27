27日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午後5時現在は前日比16銭円安ドル高の1ドル＝159円35〜37銭。ユーロは23銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円49〜53銭。米国とイランの停戦交渉の先行きを見極めたいとの思惑から、小動きだった。市場関係者は「中東情勢の続報待ちの状態だ」と話した。