女優の池田エライザ（30）が27日、東京ドームで行われた巨人―ソフトバンク戦の始球式に登場した。この日の一戦は巨人のオフィシャルライフデザインパートナーであるAI不動産投資「RENOSY（リノシー）」提供の「RENOSYナイター」として開催。イメージキャラクターを務める池田に大役の白羽の矢が立った。池田は髪を爽やかなポニーテールにまとめ、自身の誕生日である背番号「416」のユニホーム姿で登場。投球は三塁方向に大