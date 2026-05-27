「阪神−日本ハム」（２７日、甲子園球場）ファーストピッチセレモニーで仁川学院バッテリーが実現した。この日は「パナソニックエコナイター」として行われ、アメフトのパナソニックインパルスの桑田理介がマウンドに上がった。彼は仁川学院の野球部出身で佐藤輝とバッテリーを組んでいた。当時は投手・桑田、捕手・佐藤輝。この日も捕手役は佐藤輝が務めた。１０年ぶりに聖地での共演。桑田は大きく振りかぶって、ど真