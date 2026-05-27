宇宙飛行士のマイク・フィンク氏は、宇宙空間で医療上の問題に見舞われた/Miguel J. Rodriguez Carrillo/AFP/Getty Images（CNN）米航空宇宙局（NASA）のベテラン宇宙飛行士マイク・フィンク氏は、4回目となる国際宇宙ステーション（ISS）任務の開始から5カ月後、定例の船外活動の前日に夕食を取っていた。すると突然、同氏は言葉を話せなくなっていることに気付いた。今年1月に起きたこの症状は20分ほどで収まった。その間痛みを