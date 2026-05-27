「うるさいバイクがいる」と嘘の通報をしてパトカーを呼び出し、パトカーの追跡を受けながらバイクで暴走した疑いで少年2人が逮捕されました。19歳と18歳の少年2人は2026年1月の夜、千葉・匝瑳市の国道で、バイク2台で信号無視や蛇行運転など暴走した疑いで逮捕、送検されました。少年らは「うるさいバイクがいる」と警察署に通報してパトカーを呼び出していました。2人はこうした行為を「パト鬼」、「マッポゲーム」と呼んでいて