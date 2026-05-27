10年前の不祥事について、突如、Xで声明を発表した俳優の高畑裕太。事件について謝罪する一方、「性的暴行はなかった」と訴えた。当時の報道で形成されたイメージが、現在も俳優活動の障害となっていることから、「自分の言葉で説明する必要があった」と考えたようだ。高畑は事件後、芸能界から距離を置き、特殊清掃などのアルバイト生活を送っていたとされる。その後、2019年に小劇場公演で俳優復帰。現在は公式サイトやSNSを