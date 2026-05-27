米大リーグとNPBで活躍した元プロ野球選手、ボブ・ホーナーさんが死去した。享年68。ホーナーさんは、1978年のMLBドラフト全体1位指名でアトランタ・ブレーブスに入団。マイナーを経験することなくメジャーデビューすると、初出場試合でホームランを放つなど活躍し、新人王を獲得した。1986年には1試合4本塁打を放つなど、9年間で215本塁打をマーク。フリーエージェント（FA）になったものの、高年俸がネックとなり契約がまと