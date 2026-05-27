《真実と実態がわからないから一般論として。子どもの行動により、親の仕事を奪う事態が起きた時に、子どもの行動が間違いと判明したら、親の仕事を元に戻したほうがいいと思う。》5月25日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕。責任を取って、自ら辞任を申し入れ、翌26日に涙の謝罪会見をおこなった元読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督。おそらくこの件を受けて、冒頭のように語ったのが、実業家でタレントのひろゆき氏